متحدث الإنتاج الحربي: طرح المركبات بديلة «التوك توك» نهاية العام الجاري

قال محمد بكر، المتحدث باسم وزارة الدولة للإنتاج الحربي، إن المركبات التي تفضدها، أمس وزير الانتاج الحربي بمشاركة وزيرة الصناعة والتجارة، هي بديلة لـ «التوك توك».



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير، مقدم برنامج «المصري أفندي»، المذاع عبر فضائية «المحور»، أن المركبة تعمل بالبنزين والغاز على أربع عجلات، ومن المقرر طرحها خلال نهاية العام الجاري.



واستكمل، أن المركبة مؤهلة أن تسير في الأماكن الضيقة والمناطق غير المؤهلة، لافتًا إلى أنه سيتم انتاج المركبات من خلال مصانع الانتاج الحربي خلال الأشهر المقبلة.



وتابع، أن أكثر من 45% من المركبة صنع محلي، والسعر سيكون مناسبًا للمواطنين، مشيرًا إلى أنه من المقرر لها أن تعرض في معارض مخصصة.



وأوضح، أن وزارة الإنتاج الحربي تستقبل أي مطالب لتوفير هذه المركبة فور اتاحتها للجمهور، لتوفيرها لأهالي الصعيد، أو المواطنين غير القادرين على الوصول لمعارض الإنتاج الحربي.