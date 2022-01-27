الرئيس التركي: نأمل في فتح فصل جديد مع إسرائيل والإمارات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا تأمل في فتح فصل جديد مع دول في الخليج والشرق الأوسط، خاصة إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

وأوضح أردوغان، لشبكة "إن تي في"، في وقت متأخر من أمس الأربعاء، أنه من المتوقع أن يزور الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج تركيا الشهر المقبل.

وقال أردوغان: "ربما يبدأ عهد جديد للعلاقات الإسرائيلية-التركية بهذه الزيارة"، مضيفا أن تركيا على استعداد للتعاون مع تل أبيب في مجالات مختلفة، تشمل تجارة الغاز الطبيعي.

ويشار إلى أن العلاقات بين تركيا وإسرائيل اتسمت بالتوتر تحت قيادة أردوغان، الذي يعد منتقدا شديدا لسياسة إسرائيل نحو الفلسطنيين.

ويأتي توجه إعادة التقارب حاليا في الوقت الذي تتنافس فيه تركيا، التي تحتاج لمزيد من الطاقة، مع اليونان وقبرص لتأمين ممر في شرق البحر المتوسط لتوصيل الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى أوروبا.

ولم يتسن الوصول للجانب الإسرائيلي للتعليق على تصريحات أردوغان.

وقد تحسنت مؤخرا علاقة إسرائيل مع دول أخرى ذات أغلبية مسلمة في المنطقة.

ومن المقرر أن يتوجه الرئيس الاسرائيلي إلى الامارات الأحد المقبل، في أول زيارة لرئيس إسرائيلي لدولة خليجية.

ويتوجه أردوغان إلى الإمارات في 14 فبراير المقبل، في زيارة، قال إنها سوف تساعد في تحسين "الحوار والتوافق" في المنطقة.

وقال أردوغان إن هناك "زخما إيجابيا" لتحسين العلاقات مع الدول الخليجية "الشقيقة".