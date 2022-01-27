تعرف على تاريخ مواجهات مصر والمغرب في كأس الأمم

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم العربي عامة والمصرية والمغربية على وجه التحديد الأحد المقبل لملعب "أحمدو أهيدجو" بمدينة ياوندي الكاميرونية الذي سيستضيف مواجهة "الفراعنة" و"أسود الأطلس"، الأحد المقبل في الخامسة مساءا.

وضرب المنتخب المصري موعدا ناريا مع شقيقه المغربي ضمن الدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية، بعد أن تغلب "الفراعنة" على منتخب ساحل العاج "الأفيال" في مواجهتهما اليوم الأربعاء ضمن دور الـ16 بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-4 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

بينما صعد منتخب المغرب إلى الدور ربع النهائي بعد الانتصار على مالاوي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء على ملعب أحمدو أهيدجو في دور الـ 16.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.

ويتفوق منتخب المغرب بفارق كبير في المواجهات المباشرة مع مصر على مدار التاريخ، إذ نجح أسود الأطلسي في تحقيق الفوز في 13 مواجهة من أصل 27 مباراة جمعت الفريقين، في حين حققت مصر الانتصار في 3 مباريات فقط، وحدث التعادل في 11 مواجهة.

ونجح منتخب مصر في تسجيل 14 هدفًا في مرمى أسود الأطلي، في حين يتفوق المغرب الذي زار لاعبوه مرمى الفراعنة بـ30 هدفا.

ويعد حسام حسن هو أكثر اللاعبين المصريين مشاركةً فى مباريات الفراعنة أمام المغرب برصيد 7 مباريات.

والتقى منتخبا مصر والمغرب 7 مرات من قبل في بطولة كأس الأمم الأفريقية، ونجح الفراعنة في الفوز مرتين، الأولى في عام 1986 بهدف نظيف، والثانية في عام 2017.

فيما انتصر أسود الأطلسي على مصر في ثلاث مرات، وفرض التعادل السلبي كلمته في المواجهة التي جمعت المنتخبين في الكان عام 2006.

وكانت آخر مواجهة جمعت بين مصر والمغرب في بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2017 في الجابون، وحسمها الفراعنة لصالحهم بهدف نظيف سجله محمود عبد المنعم كهربا.

وعن رصيد الأهداف بين المنتخبين فإن منتخب المغرب سجل بشباك الفراعنة 30 هدفًا مقابل 14 هدف لمنتخب مصر.