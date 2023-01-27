إقبال كثيف على أنشطة قصر الطفل في أول أيام مشاركته بمعرض الكتاب

يشارك قصر ثقافة الطفل في الدورة الحالية الرابعة والخمسين من دورات معرض القاهرة الدولي للكتاب، بمجموعة من الأنشطة المختلفة والمتميزة التي تشهد إقبالا كثيفًا من الأطفال رواد المعرض المتوافدين على الورش، وفي أولى أيام مشاركته، قدم القصر اليوم مجموعة من الورش المتميزة التي شهدت إقبالا كبيرًا من رواد المعرض من الأطفال الذين تزاحموا على القاعة 5 (ركن الطفل) ليتسابقوا في التفاعل مع الورش المتباينة التي تخللتها أنشطة فنية مختلفة من الأنشطة المحببة لنفوس الأطفال.

ونفذت شيرين عبد المولى مع 20 طفلًا من رواد المعرض ورشة ثقافية فنية لعمل كتاب بعنوان صلاح جاهين والليلة الكبيرة من خامات الكانسون وفوم جليتر وصور مطبوعة، حيث يتضمن الكتاب أوبريت الليلة الكبيرة وشخصية معرض الكتاب في دورته الحالية.

كما نفذت منى عبد الوهاب ورشة حظاظة من الخرز الأسود لـ ٤٠ طفلا من الأولاد، فضلا عن عمل أسورة من الخرز اللولي الأبيض لـ ٣٥ من الفتيات.

وفي إطار الاستفادة من الأشياء المستخدمة نفذت شهد عيد ورشة إعادة تدوير من عِصي الشيش وسلك القطيفة بها عبارات تحفيزية للطفل، استفاد منها 100 طفل.

وعلى مستوى التشكيل قدمت كريمة عبد الفتاح ورشة تضمنت رسم لوحتين جاءتا بعنوان (أهلا معرض الكتاب) (اتحضر للأخضر) باستخدام ألوان الفلوماستر والباستيل على الورق المقوى، كما قدمت سهام إسماعيل ورشة مميزة للرسم على الوجه لـ150 طفلا برسومات محببة للأطفال بين الزهور والحيوانات والأعلام وغيرها.