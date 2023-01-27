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القبض على المتهمين باحتجاز 3 أشخاص داخل شقة بحدائق أكتوبر

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد السلام
نشر في: الجمعة 27 يناير 2023 - 1:13 ص | آخر تحديث: الجمعة 27 يناير 2023 - 1:13 ص

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على عاطل و3 سيدات، لاتهامهم باحتجاز 3 أشخاص داخل شقة مستأجرة، بسبب خلافات مالية متعلقة بقيمة مواد مخدرة بحدائق أكتوبر.

وردت معلومات لضباط قسم شرطة حدائق أكتوبر، تفيد تعرض 3 أشخاص للاحتجاز داخل شقة سكنية مستأجرة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

وتم ضبط عاطل و3 سيدات، وبصحبتهم 3 أشخاص محتجزين، وبإجراء التحريات تبين أن المتهمين استدرجوا المجني عليهم، انتقاما من صديقهم، بسبب خلافات مالية متعلقة بقيمة مواد مخدرة، واحتجزوهم لإجبار صديقهم على سداد المبلغ المالي.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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