عمرو أديب عن هجوم القدس: الفلسطينيون تنتظرهم أيام تحت النار

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هجوم القدس أثار حالة من الذهول والاندهاش بين الإسرائيليين الذي يعتبرون الأمر بمثابة الكارثة.



وأضاف خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن الهجوم جرى بإطلاق الرصاص على يد شاب يبلغ 21 عاما، موضحا أن الفلسطينيين سيقضون أياما تحت النار الإسرائيلية بدءا من اليوم.



وذكر أن الأيام المقبلة ستشهد عمليات انتقامية من قبل حكومة بنيامين نتيناهو، مؤكدا أنها ستدك مخيم شعفاط الذي ينتمي إليه الشاب الذي نفذ الهجوم.



وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية شديدة التطرف وبالتالي سترد على هجوم القدس، معقبا: "العملية دي هيطير فيها رقاب في إسرائيل وتحديدا أجهزة الأمن".



ونوه بأن هجوم القدس جاء ردا على عملية جنين التي قتلت فيها قوات الاحتلال تسعة شهداء فلسطينيين، في عملية وصفتها قوات الاحتلال بأنها استباقية.



وفتح شاب فلسطيني، النار ليل الجمعة قرب كنيس في القدس الشرقية، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص، قبل أن يتم إطلاق النار عليه وقتله، بحسب شرطة الاحتلال ومسعفين.