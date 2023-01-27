تنظم دار الشروق حفل إطلاق وتوقيع رواية "حكاية السيدة التي سقطت في الحفرة" للكاتبة إيناس حليم، الأربعاء المقبل، في تمام الساعة 7 مساء، بمبنى قنصلية، ومن المقرر أن يدير الحفل مصطفى الطيب.

- من أجواء الرواية نقرأ: «يحكون عن شارع النبي دانيال، عن أسطورة انشقاق الأرض وابتلاع الفتيات الجميلات في عز الظهر، عن بائع أحذية ضاع برفقة بضاعته داخل سرداب متجره، وعن أرجل حِمار غاصت يومًا ما في بئر مقبرة. عن مقبرة ضائعة لملك أراد الوصول إلى نهاية العالم، وإلى نهاية البحر.. تنبأ عرَّاف بأن المدينة التي سوف يدفن جثمانه فيها لن يقوى أحد على قهرها، وبأنها سوف تعرف السعادة إلى الأبد».

بدءًا من لُغز شَغَل مدينة الإسكندرية لسنوات؛ لُغز الحفرة التي انفتحت فجأة في شارع «النبي دانيال» وابتلعت فتاة تتأبط ذراع خطيبها فاختفت ولم يُعثر لها على أثر، تخوض بطلة الرواية رحلة البحث عن حقيقة ذلك اللغز وحقيقة الفتاة التي اختفى تاريخها تمامًا أو يكاد.

وبالتوازي مع تلك الرحلة التي تتتبع البطلة خلالها خطوات الفتاة المنسية لتكتب رواية، يمتد هاجسها بالتقصي إلى تأملات حول فكرة الحياة والموت والحب والوجود، عالقةً داخل دائرة لُغزها، ناسجةً من ذلك التعلق حكايتها الخاصة وحكايات عن عائلتها وأخرى تخصُّ سكان المدينة.

إيناس حليم؛ كاتبة سكندرية من مواليد 1983، تخرجت في كلية الهندسة ، صدرت لها مجموعة قصصية بعنوان «يحدث صباحًا» عام 2013، و«تحت السرير» مجموعة بورتريهات بالعامية المصرية عام 2014 والتي فازت بمنحة مؤسسة المورد الثقافي. حصلت على جوائز في القصة القصيرة، ونُشرت لها نصوص ومقالات في عدد من الصحف والمجلات.