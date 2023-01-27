أذربيجان تتهم إيران بالتقصير الأمني بعد هجوم مسلح على سفارتها في طهران

اتهمت أذربيجان إيران بالفشل في حماية بعثتها الدبلوماسية في أعقاب الهجوم المسلح على السفارة الأذربيجانية في طهران، والذي أدى إلى مقتل رئيس جهاز حراسة السفارة، وإصابة اثنين من الحراس اليوم الجمعة.



وقالت وزارة الخارجية في باكو، في بيان اليوم الجمعة، إن السلطات الإيرانية فشلت في اتخاذ إجراءات لضمان أمن السفارة على الرغم من تحذيرات أذربيجان المتكررة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.



وأوضحت الخارجية الأذرية، أنه سيتم إجلاء موظفي السفارة وعائلاتهم في طهران من إيران بعد "الهجوم الإرهابي".



ووقع الهجوم غير المسبوق على سفارة أذربيجان في إيران، مع تصاعد التوترات بين البلدين بشأن قضايا من بينها علاقات باكو بإسرائيل وصراعها مع أرمينيا بشأن منطقة ناجورنو كاراباخ الانفصالية.



وأدانت الخارجية الإيرانية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، الهجوم المسلح عند مدخل السفارة الأذربيجانية في طهران، والذي أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين.



وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان أوردته وكالة أنباء مهر الإيرانية، أنه بأمر خاص من السلطات السياسية والأمنية في البلاد، يجري التحقيق في الموضوع الذي يحظى بأولوية وحساسية عاليتين من أجل تحديد أبعاد هذا العمل ودوافع المعتدي.



وأشار إلى أن نتائج التحقيقات الأولية من قبل الجهات والمؤسسات ذات الصلة تشير إلى دوافع شخصية وراء هذا الهجوم.



وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أنه سيتم نشر المزيد من المعلومات التفصيلية بهذا الشأن بعد استكمال التحقيق.



كان قائد شرطة طهران، العميد حسين رحيمي، قد أعلن في وقت سابق اليوم عن اعتقال المعتدي على سفارة ‎أذربيجان.



وقال رحيمي في بيان: "تم اعتقال المعتدي على سفارة ‎أذربيجان، الذي دخل السفارة مع طفليه، واعترف بأن دوافعه كانت "قضايا شخصية وعائلية".



وأفادت وكالة أنباء أذربيجان الحكومية (أذرتاج)، نقلا وزارة الخارجية الإذربيجانية بأن القتيل في الهجوم، الذي وقع في تمام الساعة 30ر8صباحا بتوقيت العاصمة باكو، هو رئيس جهاز حراسة السفارة.



وأضافت أن حالة الشخصين الآخرين مطمئنة.



وتابعت أذرتاج أن المهاجم كان ملثما ومسلحا بسلاح كلاشنيكوف، وأنه اقتحم مبنى السفارة من خلال نقطة التفتيش.