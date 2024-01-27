 أحمد شيبة ينهار من البكاء على الهواء بسبب وصية لوالدته - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أحمد شيبة ينهار من البكاء على الهواء بسبب وصية لوالدته

مصطفى الجداوي
نشر في: السبت 27 يناير 2024 - 7:02 م | آخر تحديث: السبت 27 يناير 2024 - 7:02 م

دخل المطرب أحمد شيبة، في حالة بكاء شديد على الهواء، وذلك أثناء الحديث عن مصر وتوصية والدته الراحلة بالمشاركة في الأغاني الوطنية في عيد الشرطة كل عام.

وقام المطرب أحمد شيبة، بتشغيل فيديو لـ والدته الراحلة، وهي تدعي له، وتوصيه بحب الخير للجميع، والوقوف بجوار الفقراء، معلقًا "أمي وحشاني، وربنا يسامحها ويغفر لها، ويجعلها من أهل الجنة".

وأضاف أحمد شيبة، خلال حواره ببرنامج كلبش، على قناة الشمس، أن والدته لا تفارقه ولا يوم، وهي معه في كل مشوار حياته بعد الوفاة.

وأوضح أنه يحب مصر، ويعشق تراب الوطن، وأنه يتمنى بالمشاركة في الأغاني الوطنية التي تعرض، في احتفالية عيد الشرطة كل عام.


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