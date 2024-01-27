 وزيرا خارجية إيران وقطر يستعرضان هاتفيا القضايا الثنائية والتطورات بغزة والمنطقة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزيرا خارجية إيران وقطر يستعرضان هاتفيا القضايا الثنائية والتطورات بغزة والمنطقة

د ب أ
نشر في: السبت 27 يناير 2024 - 10:12 م | آخر تحديث: السبت 27 يناير 2024 - 10:12 م

أجرى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، وتباحث الجانبان في اخر المستجدات المتعلقة بالقضايا الثنائية والحرب على غزة، وتطورات المنطقة، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

واعتبر آل ثاني في هذا الاتصال، العلاقات بين الدوحة وطهران أنها إيجابية، كما تطرق إلى سير تقدم التعاون الثنائي فيما يخص طبيعة حصول إيران على أصولها المودعة في قطر، بحسب "إرنا".

وبحسب وزير خارجية قطر، فإن الدوحة وواشنطن تلتزمان بالاتفاق المبرم، وأن المراحل التنفيذية تجري بناء على الاتفاق الموقع بين البنك المركزي الإيراني ونظيره القطري.

على صعيد آخر، تباحث الوزيران الإيراني والقطري، خلال هذا الاتصال الهاتفي، حول التطورات في الأراضي الفلسطينية، مع التنويه إلى مطلب أغلبية الأطراف بوقف الحرب على غزة والتركيز الجاد على حل الأزمة سياسيا.


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