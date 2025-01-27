بيربوك تجري أول محادثة هاتفية مع نظيرها الأمريكي الجديد

أجرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أول مكالمة هاتفية مع نظيرها الأمريكي الجديد ماركو روبيو.

وفي أعقاب المكالمة الهاتفية التي استمرت لما يقرب من نصف ساعة، نقلت وزارة الخارجية الألمانية عبر منصة "بلو سكاي" عن بيربوك قولها:" نرغب في التعاون الوثيق مع الإدارة الأمريكية الجديدة".

وأضافت السياسية الألمانية المنتمية إلى حزب الخضر أن "أوروبا تريد تحمل المزيد من المسؤولية عن أمنها الخاص". وأجرت بيربوك هذه المكالمة على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الاثنين.

وكتبت وزارة الخارجية الألمانية على المنصة أن ألمانيا والولايات المتحدة تربطهما علاقات اقتصادية وثيقة ومصالح مشتركة، وأن البلدين يواجهان تحديات وفرصًا مشتركة معًا.

وتابعت الوزارة أن المحادثة الهاتفية بين بيربوك وروبيو تناولت أيضا الحديث عن أهمية حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والحرب الروسية على أوكرانيا والأوضاع في سوريا وقطاع غزة والشرق الأوسط، إضافة إلى الموقف من الصين.

ومن المتوقع أن يتم أول لقاء شخصي بين بيربوك وروبيو خلال مؤتمر ميونخ للأمن الذي سينعقد في منتصف فبراير المقبل.

وقبل بيربوك، أجرى وزراء خارجية من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مكالمات هاتفية مع روبيو، من بينهم وزراء خارجية بولندا وليتوانيا وإيطاليا.