يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي، في حلقة الليلة من برنامج "واحد من الناس"، الفنانة داليا مصطفى والتي تفتح قلبها وتكشف أسرارا تذاع لأول مرة عن مسيرتها الفنية وعن حياتها الخاصة، وأصعب قرارات أخدتها في حياتها، وكيف تعرضت للخديعة من أقرب صديقاتها.

وفي الحلقة التي تذاع في العاشرة مساء اليوم الاثنين على شاشة" الحياة"، تتحدث داليا مصطفى عن بدايتها ومرحلة المدرسة وعلاقتها بوالديها، وأسرتها وأولادها سليم وسلمى، وكيف تتعامل معاهم.

وتكشف ضيفة الحلقة، عن أمنيتها بأن تكون مهندسة والتي لم تتحق ودخولها معهد الفنون المسرحية، وتستعرض محطاتها والتي كان أولها مسرحية "دستور يا سيادنا"، وأعقبها مرحلة التليفزيون والمشاركة في العديد من الأعمال الدرامية المتميزة، ومنها "العصيان" و"أولاد الأكابر"، و"علاقة مشروعة" و"البيت الكبير" و"قمر هادي" و"جراب حواء" و"سرايا عابدين" و"الأبطال" و"البر الغربي" و"تاجر السعادة" و"أنا عشق".

وتتحدث داليا مصطفى، عن أعماله السينمائية ومنها "طباخ الريس"، "شورت وفانلة وكاب"، و"اضحك الصورة تطلع حلوة"، و"خلى الدماع صاحي".

وتتحدث عن عودتها للسينما بعد غياب ١٢ عاما من خلال فيلم الرعب "قبل الأربعين"، وتحكي عن علاقتها بعمتها الفنانة ناهد رشدي.

ويتطرق الحديث لأزمة مرضها واكتشافها أنها مريضة بالسكر، وكيف تعاملت مع المرض، كاشفة عن أن السكر أصابها بسبب الخذلان والأسى والسيطرة؟.