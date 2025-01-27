أصيب شخصان بجروح في بلدة بني حيان بجنوب لبنان، أحدهما طفل والآخر في حالة حرجة، في اعتداءات إسرائيلية على المواطنين.

وارتفعت حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين الذين حاولوا دخول بلداتهم أمس الأحد إلى 24 شهيدا و134 جريحا.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن اعتداءات العدو الإسرائيلي خلال محاولة مواطنين اليوم الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة أدت إلى إصابة شخصين بجروح في بلدة بني حيان أحدهم طفل والآخر بحالة حرجة.

وفي بيان منفصل، أعلنت وزارة الصحة العامة، أن الحصيلة الإجمالية للاعتداءات الإسرائيلية أمس خلال محاولة مواطنين الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة في جنوب لبنان بلغت أربعة وعشرون شهيدا من بينهم ست نساء، وجرح مئة وأربعة وثلاثون شخصا من بينهم أربع عشرة امرأة واثنا عشر طفلا.

وكانت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أنه أثناء عمل فريق الأشغال التابع لبلدية بني حيان الجنوبية مع رئيس البلدية على فتح الطريق وتعبيدها عند مدخل البلدة، أطلقت درون معادية قنبلة عليهم، وقد نجا الجميع بأعجوبة.

وألقت طائرة درون إسرائيلية، قنبلة على فريق الأشغال قرب النادي الثقافي دون وقوع إصابات.

وأشارت الوكالة، إلى أن طائرة استطلاع إسرائيلية ألقت للمرّة الثانية قنبلة على فريق الأشغال قرب النادي الثقافي في بلدة بني حيان، مما أدى إلى سقوط جريح.

وأقدمت القوات الاحتلال الإسرائيلية، قبل ظهر اليوم على خطف أحد أبناء بلدة الوزاني الجنوبية بعدما تقدم الأهالي إلى مدخلها، وأطلقت القوات الاحتلال الإسرائيلية، النار باتجاههم ترهيبا.

وتلقى رئيس بلدية أرنون الجنوبية، وبعض الأعضاء، اتصالا إسرائيليا طلب منهم عدم السماح للأهالي بالتوجه إلى البلدة لحين انتهاء فترة وقف إطلاق النار، بحسب ما أعلنته " الوكالة الوطنية للإعلام".