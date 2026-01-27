كارني: تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية تعالي يستبق محادثات التجارة الحرة بين أمريكا وكندا

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اليوم الاثنين، إنه ينبغي النظر لبعض تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنها استعداد مسبق قبل المفاوضات لتجديد اتفاق التجارة الحرة بين الشريكين التجاريين الكبيرين.

وأشار كارني إلى أنهم يدخلون في مراجعة لاتفاق الولايات المتحدة-المكسيك-كندا هذا العام وقال إنه يتوقع "مراجعة قوية".

وقال كارني: "إن الرئيس مفاوض قوي، ويجب النظر إلى بعض هذه التعليقات والمواقف في السياق الأوسع لذلك."

وهدد ترامب مطلع الأسبوع بفرض رسوم جمركية بنسبة 100٪ على السلع المستوردة من كندا إذا واصلت الجارة الشمالية المضي قدما في إبرام صفقة تجارية مع بكين، وهو شيء قال كارني إن كندا لا ترغب فيه.

وقال كارني إن اتفاقه الأخير مع الصين يقتصر فقط على خفض الرسوم الجمركية على بعض القطاعات التي تضررت مؤخرًا من الرسوم الجمركية.