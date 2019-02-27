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ترامب يتوقع إحراز تقدم في قمته مع كيم

هانوي - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 27 فبراير 2019 - 4:07 م | آخر تحديث : الأربعاء 27 فبراير 2019 - 4:07 م

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في حديثه لوسائل الإعلام، عن أمله في أن تكون الجولة الثانية من المحادثات، التي بدأت اليوم الأربعاء "مساوية (للجولة الأولى) أو أعظم منها"، واصفا القمة التي عقدها العام الماضي مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بأنها "كانت ناجحة للغاية".

وقال ترامب "كان البعض يودون أن يروا الأمر يحدث بشكل أسرع" في إشارة على ما يبدو إلى انتقادات بأن قمة العام الماضي التي عقدت في سنغافورة لم تحقق نتائج ملموسة، فيما يتعلق بنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، وهو الهدف الرئيسي للمحادثات.

وعن كيم، قال الرئيس الأمريكي: "علاقتنا جيدة حقا".


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