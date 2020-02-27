السعودية تعلق استخدام بطاقة الهوية الوطنية خوفا من كورونا

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، الرابط بين السعودية ومملكة البحرين، عن بدء تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للسفر عبر جسر الملك فهد للسعوديين ومواطني دول مجلس التعاون واستخدام جواز السفر .

وطالبت المؤسسة، في بيان صحفي اليوم الخميس، الراغبين في السفر باستخدام جوازات السفر الخاصة بهم، وذلك وفق التعليمات الصادرة من إدارة الجوازات.

جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الخارجية، تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة.

ووفق وزارة الخارجية، يستثنى من ذلك السعوديون الموجودون في الخارج في حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطنو دول مجلس التعاون الموجودون داخل المملكة حاليًا، ويرغبون في العودة منها إلى دولهم، في حال كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية، وذلك لتتحقق الجهات المعنية في المنافذ من الدول التي زارها القادم قبل وصوله إلى المملكة، وتطبيق الاحترازات الصحية للتعامل مع القادمين من تلك الدول.

وقال البيان إن هذا الإجراء يأتي "ضمن إجراءات احترازية اتخذتها السعودية لمنع وصول فيروس كورونا الجديد (COVID-19) إلى المملكة وانتشاره".

واتخذت الحكومة السعودية عددا من الإجراءات لتوفير الحماية للمواطنين والمقيمين، ومنها تعليق الدخول لأغراض العمرة وتعليق الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكّل انتشار فيروس كورونا منها خطراً.