الكويت تعلق استخدام المواطنين والخليجيين للبطاقة المدنية بسبب كورونا

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قررت وزارة الداخلية في الكويت -اليوم الخميس- تعليق استخدام المواطنين والخليجيين للبطاقة المدنية للتنقل من وإلى الكويت لمواجهة فيروس كورونا المتحور الجديد.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان صحفي اليوم الخميس، إنه "في إطار الإجراءات التي تتخذها دولة الكويت لمواجهة فيروس كورونا فقد قررت تعليق استخدام المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبطاقة الشخصية (الهوية الوطنية) للتنقل من وإلى دولة الكويت".

ولفتت الوزارة إلى استثناء الكويتيين الموجودين بالخارج في حال خروجهم بالبطاقة المدنية ومواطني دول مجلس التعاون الموجودين داخل الكويت في حال دخولهم بالبطاقة الشخصية (الهوية الوطنية) الخاصة بهم.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء مؤقت، ومن شأنه إطلاع الجهات المعنية بالمنافذ على الدول التي زارها القادم قبل وصوله لدولة الكويت لتطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية عليه.

وكانت السلطات الصحية الكويتية، أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19" إلى 43 حالة، مؤكدة أن جميع الإصابات قادمة من إيران.