الرئيس اللبناني يطلق عمل باخرة التنقيب عن النفط في البلوك رقم 4 شمال بيروت

أطلق الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الخميس، أعمال باخرة التنقيب عن النفط "تانجستن اكسبلورر" في البلوك رقم 4 مؤكّدا أنه يوم تاريخي.

وقال عون إنه "يوم تاريخي وسعيد للبنان، وبداية تحقيق الحلم الذي عملنا من أجل تحويله إلى واقع".

من جهته، قال حسان دياب: "إننا نحفر اليوم مستقبل لبنان الجديد الذي نريده أن يعود مزدهرا ويطوي صفحات الإحباط".

وقال دياب إن هذه الخطوة تمثل أملا لتجاوز لبنان الأزمة الاقتصادية.

يذكر أن الباخرة "تانجستن اكسبلورر" مملوكة لشركة فانتاج دريلينج الأمريكية ومقرها هيوستن بولاية تكساس، واستأجرتها شركة توتال للقيام بأعمال الحفر، كما استخدمت مجموعة من اللبنانيين للمشاركة في تنفيذ هذه الأعمال.

وسيتم حفر أول بئر استكشافية في البلوك رقم 4 شمال بيروت، قبالة شاطئ (كسروان- جبيل) على عمق 1500 متر من سطح البحر.

ويقدر أن تستمر أعمال الحفر لمدة شهرين وبعدها ستغادر سفينة الحفر لبنان.