السعودية تقنن شراء «الكمامات السوداء»: لكل مواطن 5 علب منها فقط

عانت الصين مؤخرا من شح وجود الكمامات الطبية؛ نظرا للإقبال الكبير عليها؛ ما جعلها تلجأ إلى استيراد العديد من الكمامات من الدول الأخرى.

ورصدت جولة لصحيفة "عكاظ" السعودية، بدء عدد من المحال التجارية في السعودية في الآونة الأخيرة، في تقنين شراء "الكمامات السوداء" للمستهلكين، بوضعها عبارة "يحق لكل مستهلك شراء 5 علب من الكمامات فقط".

ولجأت بعض المحال إلى الاكتفاء ببيع "الكمامات السوداء" فقط لسببين رئيسيين، أولهما حذر الناس من الأمراض المعدية التي تنتشر عادة في المواسم الباردة، والثاني ظهورها كـ"موضة" بين الفتيات، وعزوف البعض عن شراء الكمامات البيضاء "التقليدية".

وأكد أحد المصانع المحلية المختصة في إنتاج الكمامات، لـ"عكاظ"، ارتفاع الطلب على الكمامات بنوعيها "التقليدي"، و"السوداء" خلال الفترة الأخيرة.

وكان عدد من الدول أعلنت طلب الصين شراء الملايين من الكمامات الطبية خلال الفترة الماضية، إذ أعلنت الشركات التركية أنها تلقت طلبات من الصين لشراء 200 مليون كمامة طبية على خلفية انتشار فيروس كورونا الجديد، إضافة إلى قيام الشركات الكويتية بتصدير 8 ملايين قطعة من الكمامات إلى الصين، وأعلنت مصر على لسان رئيس شعبة الأدوية في الاتحاد العام للغرفة التجارية المصرية أن الصين طلبت استيراد 145 مليون كمامة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.