يديعوت أحرونوت: مسئولون يتهمون إيران بتفجير سفينة إسرائيلية

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن مسؤولين في إسرائيل اتهموا اليوم السبت إيران بأنها تقف وراء الانفجار الذي لحق بسفينة مملوكة لإسرائيل ترفع علم جزر الباهاما قبل يومين.

وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أنه على الرغم من أن الحادث وقع يوم الخميس الماضي، إلا أنه تم الإعلان عنه بعد 24 ساعة، ولم يصب أحد فى الانفجار ولم يتضح على الفور سبب الانفجار.

وذكرت وكالات الأنباء أمس الجمعة، أن السفينة التي تعرضت لانفجار في خليج عمان، هي سفينة شحن إسرائيلية حيث ترفع علم جزر الباهاما، وتعرف باسم "هيليوس راي"، لكنها مملوكة لشركة في إسرائيل.

وبحسب هيئة التجارة البحرية البريطانية، فإن الانفجار أجبر السفينة على التوجه لأقرب ميناء، موضحة أن وطاقمها بأمان ولم يصب بأذى.

وأفادت بيانات تتبع الأقمار الصناعية أن الانفجار وقع على بعد 44 ميلا بحريًا شمال العاصمة العمانية، مسقط.