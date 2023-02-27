إيران تحذر من أن دعم واشنطن لإسرائيل ضد طهران يعرض الجنود الأمريكيين للخطر

حذر قائد عسكري إيراني، اليوم الاثنين، من أن أي دولة تتعاون مع "الكيان الصهيوني لتهديد أمننا القومي ستدفع ثمن أفعالها".



وقال الجنرال غلام على رشيد في اجتماع اليوم الاثنين، بحضور عدد من قادة الجيش والحرس الثوري في مقر "خاتم الأنبياء (ص)" المشترك للدفاع الجوي"نحذر الأمريكيين من أن أي دعم لأعمال الكيان الصهيوني ضد إيران سيعرض حياة الجنود الأمريكيين في المنطقة للخطر"، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.



وأضاف: "إن أي دولة تتعاون مع الكيان الصهيوني لتهديد الأمن القومي الإيراني ستدفع ثمن أفعالها، وستقوم قواتنا المسلحة المقتدرة بمهاجمة واستهداف مبدأ العدوان وجميع المراكز والقواعد المنسقة والمعاونة في المسار والاجواء المستخدمة للعبور".



وأشار الجنرال رشيد إلى أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية تجري ما لا يقل عن 30 مناورة واسعة النطاق وعشرات المناورات التخصصية كل عام".



وتابع: "أخذ التهديدات على محمل الجد والاستعداد للدفاع وهجوم العدو هو تدبير القائد العام للقوات المسلحة (مد ظله العالي) والمنطق الذي يحكم تنفيذ المناورات".



يشار إلى أن إسرائيل هددت مرارا بأنها لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية وأن كل الخيارات مطروحة على الطاولة وذلك على ضوء تصريحات المسؤولين في طهران بمحو الدولة العبرية من الوجود.



وأعربت الولايات المتحدة مرارا عن دعمها القوي لأمن إسرائيل، كما تجرى الدولتان مناورات بصفة مستمرة.