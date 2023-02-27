الشرطة الهندية تلقى القبض على سياسي معارض

ألقى مكتب التحقيقات المركزي، وهو أعلى كيان مسؤول عن التحقيقات في الهند، القبض على وزير بارز من الحزب الذي يحكم العاصمة نيودلهي، مما قد يضر بطموحات الحزب لمنافسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في الانتخابات العامة المقررة العام المقبل.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن مكتب التحقيقات المركزي قام في وقت متأخر من أمس الأحد بإلقاء القبض على مانيش سيسوديا نائب رئيس وزراء دلهي والمسؤول البارز بحزب عام آدامي، على خلفية اتهامات بحدوث مخالفات بشأن تطبيق السياسة الجديدة لمبيعات المشروبات الكحولية.



واتهم حزب عام آدامي حزب بهاراتيا جاناتا الذي ينتمى له مودي، بتعقب مسؤوليه، ووصف القبض على سيسوديا بمحاولة لتلطيخ سمعة الحزب وقائده ارفيند كيجريوال، رئيس وزراء دلهي الذي يحظى بشعبية.