محافظ بنى سويف يرأس لجنة إعداد مشروع الهوية البصرية للمحافظة

بحث محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم أمس الأحد، الخطوات الإجرائية التي يتم بتنفيذها ضمن الإعداد والتجهيز لتنفيذ مشروع الهوية البصرية للمحافظة، ضمن المشروع القومي لنشر وصياغة الهوية البصرية الملائمة لكافة محافظات مصر .

جاء ذلك حسبما أفاد بيان صادر عن المحافظة اليوم خلال اجتماعه بحضور بلال حبش نائب المحافظ والدكتور مجدى عبد القادر نائب رئيس جامعة النهضة لشئون التعليم والطلاب والدكتور ياسر المغربي من جامعة النهضة .

وناقش المحافظ تصميما مقترحا والذي أعدته اللجنة المكلفة بهذا الشأن، من كافة النواحي الفنية والجمالية والتعبيرية، مؤكداً على أهمية مراعاة إبراز المقومات الحضارية والتاريخية والبيئية والسياحية والاقتصادية التى تتفرد بها بني سويف بهدف المساهمة فى تعميق مفهوم الانتماء الوطنى خاصة بين الشباب والأطفال من خلال انتقاء أفضل العناصر المعبرة عن تاريخ المحافظة ومستقبلها، وأهم المعالم الأثرية والسياحية والتاريخية التي تشتهر بها بني سويف، وما تنفرد به عن باقى المحافظات بحيث يستطيع من يرى هوية المحافظة البصرية التعرف عليها بسهولة وأنها خاصة بالمحافظة، والتي سيتم الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية للمحافظة ونشرها وتعميمها وتفعيلها داخل كافة مكونات الجهاز الإداري بالمحافظة .