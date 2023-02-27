شوبير: كيف أغفل الأهلي والزمالك قاهر برشلونة!

انتقد الإعلامي أحمد شوبير نجم النادي الأهلي السابق، طريقة اختيار الأجانب في الدوري المصري سواء على مستوى اللاعبين او الإشراف على منظومة التحكيم.

وقال شوبير في تصريحات اذاعية معلقا على اختيار البرتغالي بيريرا للإشراف على لجنة الحكام: "أتمنى أن يكون لديه خلفية جيدة عن مصر وطبيعة الكرة المصرية وألا يتم إدخاله الغرف المظلمة مبكرا، كذلك أتمنى أن يكون متفرغا ولا يملي شروطه مثل كلاتنبرج الذي لم يجد سوى السمع والطاعة من اتحاد الكرة".

وواصل أتعجب من سياسة اختيار الأجانب بشكل عام فهناك مثلا البلال توريه المهاجم المالي في صفوف ألميريا والذي سجل هدف الفوز التاريخي لفريقه على برشلونة في الدوري الاسباني، هذا اللاعب انتقل الى ستاد رين الفرنسي ب١٥٠ الف دولار فقط اي أقل من مليوني جنيه، ومن رين إلى ألميريا بمقابل أعلى قليلا، لماذا لم تلتفت إلي أندية مثل الأهلي والزمالك للتعاقد معه!"