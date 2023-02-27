إلغاء العديد من الرحلات الجوية في دوسلدورف وكولونيا بسبب إضرابات تحذيرية

أثر إضراب تحذيري يستمر ليوم واحد بشدة على عمليات الطيران في مطاري كولونيا/ بون ودوسلدورف، أكبر مطارين بولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية.



وفي مطار كولونيا/بون توقفت حركة الطيران بشكل شبه كامل اليوم الاثنين، ووفقا للشركة المشغلة للمطار، تم تسيير رحلتين فقط من أصل 136 رحلة مخطط لها اليوم، وتم إلغاء معظم الرحلات الجوية وتحويل رحلات أخرى - وهذا يعني أن الركاب اضطروا إلى الذهاب إلى مطار آخر للمغادرة أو الهبوط في مكان آخر غير المخطط له.



وكان من المفترض أن يفد إلى مطار كولونيا/بون 15 ألف مسافر اليوم.



وبحسب سكرتير نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات، أوزاي تاريم، صباح اليوم، كان الإضراب التحذيري "ناجحا للغاية". وقال تاريم: "إنه يظهر تصميم الموظفين وضرورة تحرك أرباب العمل". وقدر تاريم المشاركة في الإضراب التحذيري في مطار كولونيا/بون في المجالات الوظيفية التي شملها الإضراب بنسبة 90%.



وأثرت الإضرابات أيضا بشدة على مطار دوسلدورف، حيث هيمنت كلمة "لاغي" على لوحة جدول الطائرات هناك. ومن المتوقع تسيير 25% فقط من إجمالي 330 رحلة مخطط لها اليوم.



وتطالب فيردي بزيادة في الأجور قدرها 10.5% لموظفي القطاع العام، وبحد أدنى 500 يورو شهريا. وبجانب إضراب موظفي القطاع العام في المطار، دعت النقابة إلى إضرابات في مراكز الرعاية النهارية والنقل المحلي والهيئات الحكومية، وشملت هذه الإضرابات بعض المنطاق في ولاية شمال الراين-ويستفاليا.