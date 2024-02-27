قررت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، إطلاق حملة شعبية رسمية لإرسال المساعدات الغذائية إلى الشعب الفلسطيني خصوصًا مادة الطحين مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن الحكومة العراقية عقدت اليوم جلستها الأسبوعية برئاسة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني وقررت تقديم الدعم للأشقاء في فلسطين تضامنًا من العراق مع ما يمرون به من ظروف قاسية بسبب الحرب التي تشنها قوات الإحتلال الصهيوني وإطلاق حملة شعبية رسمية لإرسال المساعدات الغذائية إلى الشعب الفلسطيني خصوصًا مادة الطحين مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

كما قررت الحكومة تكليف وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص وتمويل تكاليف تجهيز منتوج زيت الغاز إلى دولة فلسطين على أن تحدد وزارة النفط المبلغ لاحقًا.

وسبق للحكومة العراقية أن أرسلت دفعات مساعدات إنسانية طبية وغذائية وكميات من الوقود في إطار الدعم العراقي للشعب الفلسطيني بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر من العام الماضي.