أصبحت مريم نواز شريف (50 عاما)، ابنة رئيس وزراء باكستان السابق، أول امرأة في البلاد تحكم إقليما، بعد انتخابها رئيسة للوزراء في مقاطعة البنجاب والتي تعد معقلا لنفوذ عائلتها.

ووصفت مريم شريف توليها هذا المنصب باعتباره "شرفا" لكل امرأة في البلاد، وأدت أمس الاثنين اليمين الدستورية محاطة بوالدها وعمها وقالت إن توليها المنصب يوازي "صناعة التاريخ".



وقالت مريم إنها كانت سعيدة بالجلوس في المقعد الذي كان يجلس عليه والدها والتي تعتبر الوريثة السياسية لنواز شريف: "دربني والدي على كيفية إدارة المكتب".

وفي كلمتها الأولى أمام المجلس التشريعي الإقليمي، شكرت مريم الله ووالدها نواز شريف وعمه شهباز شريف والمشرعين الذين صوتوا لها لحكم إقليم البنجاب.

يشار إلى أن والدها المعروف على نطاق واسع باسم "أسد البنجاب" كان قد تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات، وانتهت ولايته الأخيرة في عام 2017.

وأكدت مريم للمشرعين الإقليميين بعد انتخابها لهذا المنصب: "إنه انتصار لكل امرأة، وانتصار لكل ابنة وأم"، مضيفة: "إنه دليل على أن كونك امرأة وابنة لا يمكن أن يقيد أحلامك".