أوفرمارس يرفض اللجوء لـ «كاس» في عقوبة إيقافه

قرر الهولندي مارك اوفرمارس المدير التقني لنادي انتويرب البلجيكي عدم اللجوء إلى المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) ضد عقوبة الإيقاف ذات النطاق العالمي التي فرضها عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتقدم النجم الهولندي الدولي السابق مارك أوفرمارس باستئناف ضد قرار إيقافه على المستوى العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لكن الاستئناف قوبل بالرفض.

وكانت "كاس" هي الملاذ الأخير لاوفرمارس ضد عقوبته، لكن المتحدث بأسمه فرانك نيرفورت قال لوكالة الأنباء الهولندية ( ايه.ان.بي) اليوم الاثنين إن النجم السابق لمنتخب هولندا لن يلجأ للمحكمة الدولية للتحكيم الرياضي.

وتم إيقاف أوفرمارس عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم الهولندية لمدة عام في نوفمبر الماضي، بسبب رسائل "غير لائقة" أرسلها لزميلاته في العمل خلال فترة عمله كمدير تقني في فريق أياكس أمستردام الهولندي.

واعتذر أوفرمارس، الذي لعب خلال مشواره الكروي مع أياكس وأرسنال الإنجليزي وبرشلونة الإسباني، عن تلك الرسائل واستقال من منصبه في فريق العاصمة الهولندية في فبراير 2022، وبعد ما يزيد قليلا على شهر تولى منصبا مماثلا في نادي رويال أنتويرب البلجيكي.

وقرر فيفا تمديد الإيقاف المفروض على أوفرمارس /50 عاما/ ليشمل المستوى العالمي الشهر الماضي، بناء على طلب الاتحاد الهولندي لكرة القدم.