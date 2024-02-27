النائب أحمد سمير لـ«الشروق»: جلسة التضخم وغلاء الأسعار ناقشت معوقات الإنتاج والتصدير بالحوار الوطني

قال النائب أحمد سمير زكريا، إن جلسة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الاقتصادي، شهدت حضور وزير الزراعة وناقشت معوقات الإنتاج والتصدير لمعالجة التضخم، وطرق خفض الأسعار؛ تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأشار زكريا، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إلى الحديث عن إتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين بتسهيلات وتوحيد جهة الولاية في هذا الصدد لتيسير الإجراءات على المستثمرين، وتحفيز المصدرين أيضاً، مؤكدا وجود استجابة حكومية من أجل تطبيق كل ما يساهم في دعم الاقتصاد.

كما أوضح أن المناقشات شهدت عددا من الأطروحات بشأن السياسة النقدية والسعر الموحد للدولار ومواجهة السوق السوداء.