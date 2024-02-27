سفير تركيا بالقاهرة: سندعم ترشيح خالد العناني مديرا عاما لليونسكو

أشار سفير تركيا في مصر، صالح موتلو شن، إلى أهمية منظمة اليونسكو في الحفاظ على التراث العالمي، لافتا إلى التراث الكبير الذي تزخر به مصر.

جاء ذلك خلال ندوة ثقافية نظمتها سفارة تركيا بالقاهرة، ندوة تاريخية ثقافية حول التراث الثقافي التركي في مصر، تحت رعاية سفير تركيا بالقاهرة، صالح موطلو شن، وحاضر فيها الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو الأمين العام الأسبق لمنظمة التعاون الإسلامي، بمشاركة العديد من المثقفين والأكاديميين والصحفيين المصريين.

ولفت إلى أن هناك دورا كبيرا تلعبه مصر وتركيا في منظمة اليونسكو من أجل الحفاظ على التراث الثقافي والحضاري، لافتا إلى أنه لطالما ساندت تركيا، مصر، ودعمت خطواتها.

وثمن الاختيار المصري وترشيح مصر للدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام اليونسكو، معلنا أن تركيا سوف تدعم العناني في ترشيحه لمنصب مدير عام اليونسكو، "مثلما ستقف خلفه كل الدول العربية، في صورة تظهر الوحدة والتعاون والدعم".

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن العام الماضي عن ترشيح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق، لمنصب مدير عام اليونيسكو، للفترة ما بين 2025 إلى 2029.

وقال خلال مؤتمر صحفي، إن «هذا الترشيح نتاج خلصت إليه أعمال اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها بقرار رئيس الوزراء لعام 2022، لافتًا إلى أن اللجنة ضمت ممثلين من كل الوزارات المعنية؛ لدراسة فرص فوز مصر بالمنصب، وتحديد المعايير لاختيار أفضل المرشحين».

وأشار إلى أن «اختيار العناني، للترشيح لتولي المنصب الرفيع؛ يأتي استنادًا لإنجازاته الأكاديمية والتنفيذية الملموسة، والإنجازات القيمة التي حققها في مجال العلوم والتربية والثقافة، وخبراته الممتدة لأكثر من 30 عامًا في التدريس وعلوم المصريات والمتاحف والسياحة، فضلًا عن أنشطته وإسهاماته في كبرى الجامعات والمؤسسات البحثية والعلمية داخل وخارج مصر».