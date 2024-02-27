أعلن محافظ سوهاج طارق الفقي، افتتاح معرض «أهلا رمضان» بمركز ومدينة طهطا، بالتعاون بين مديرية التموين، والوحدة المحلية للمركز، مشيرا إلى إقدام المحافظة على افتتاح أكبر عدد ممكن من المعارض والشوادر خلال الفترة القادمة؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وحسب بيان المحافظة، يأتي افتتاح المعرض في إطار توجيهات القيادة السياسية، وتعليمات هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بشأن العمل على توفير إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية المطابقة للمواصفات، وبالاسعار المناسبة لرفع المعاناة عنهم، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك،

وأوضح عامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا، أنه تم افتتاح معرض «أهلا رمضان» في شارع سوريا المتفرع من شارع أحمد عنبر بمدينة طهطا، لافتا إلى أن المعرض يضم مختلف أنواع السلع الغذائية عالية الجودة، وبأسعار تنافسية مخفضة عن الأسواق الخارجية، منها السلع الأساسية مثل: (الأرز، والزيت، والسكر، والمكرونة، والمجمدات والدواجن واللحوم)، بالإضافة إلى ياميش رمضان وكافة مستلزمات الأسرة خلال الشهر الكريم.

ولفت رئيس مركز ومدينة طهطا، إلى تنفيذ توجيهات المحافظ بشأن توفير كل الإمكانيات والتسهيلات اللازمة؛ لإقامة أكبر عدد من المعارض بمختلف أنحاء مدينة طهطا، والمجالس القروية خلال الأيام القادمة، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.