روسيا تعتبر تصرفات إسرائيل في الجولان السوري انتهاكا لاتفاق فصل القوات

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن «تصرفات إسرائيل في مرتفعات الجولان، تعد انتهاكا للاتفاق مع سوريا بشأن فصل القوات»، مشيرة إلى أن الضربات الإسرائيلية على أهداف في الأراضي السورية تثير قلق موسكو.

وقالت زاخاروفا خلال إفادة صحفية: «نحن ننطلق من ضرورة احترام سيادة هذا البلد ووحدته وسلامة أراضيه (سوريا)، ونحن على قناعة راسخة بأنه في ظل الظروف الصعبة الحالية، يتعين على جميع أعضاء المجتمع الدولي إظهار المسئولية، والالتزام الصارم بمعايير القانون الدولي، وتجنب الخطوات التي من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من تصعيد التوترات في سوريا».

وأضافت: «هذا ينطبق على إسرائيل، التي تشكل أفعالها في مرتفعات الجولان انتهاكا لبنود اتفاق فك الارتباط بين سوريا وإسرائيل لعام 1974»، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «سبوتنيك»، مساء الخميس.

وفي وقت سابق، أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية، بما يعد تصعيدا ممنهجا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي واستخفافا بميثاق الأمم المتحدة.

وشددت مصر على أن «ذلك النهج الإسرائيلي يزيد من حدة التوتر والصراع، ويعد انتهاكا سافرا للسيادة السورية واستقلالها ووحدة أراضيها».

وطالبت الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياتهم في إلزام إسرائيل بوقف هذه التجاوزات السافرة وضرورة وضع حد لها.

كما شددت على أهمية انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية التي احتلتها مؤخرا، في انتهاك صارخ لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 توطئة لتحقيق الانسحاب الكامل من الأراضي السورية المحتلة عام 1967 باعتبار أن الجولان أرض سورية محتلة.