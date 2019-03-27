مقتل 4 من قادة داعش في غارات جوية منفصلة في مقاطعة ننجارهار شرق أفغانستان

قُتل ما لا يقل عن أربعة قادة محليين من تنظيم داعش الإرهابي خلال الغارات الجوية التي جرت في إقليم ننجارهار شرق أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن مصادر عسكرية مطلعة قولها: إن الغارات استهدفت قادة من داعش في مقاطعات أشين وباشر أغام وخوجاني.

ولم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة، ومن بينهم داعش على الغارات الجوية حتى الآن.

ويعد إقليم ننجارهار من بين المقاطعات الهادئة نسبيًا في شرق أفغانستان، لكن العناصر المسلحة المناهضة للحكومة تنشط في بعض مناطقها النائية وغالبًا ما تحاول تنفيذ هجمات ضد الحكومة وأفراد الأمن.