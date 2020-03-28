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العلماء يجيبون.. هل تم فعلا تصنيع فيروس كورونا؟
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استعرضت وزارة التربية والتعليم القرارات الأخيرة للدكتور طارق شوقي، والتي أصدرها مساء الخميس، للتخفيف عن الطلاب في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.