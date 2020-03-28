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أعداد جريدة الشروق
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بالانفوجراف.. التعليم تستعرض قرارات شوقي للتخفيف عن الطلاب

وزير التربية والتعليم طارق شوقي
وزير التربية والتعليم طارق شوقي
نيفين أشرف:
نشر فى : الجمعة 27 مارس 2020 - 11:59 م | آخر تحديث : الجمعة 27 مارس 2020 - 11:59 م

استعرضت وزارة التربية والتعليم القرارات الأخيرة للدكتور طارق شوقي، والتي أصدرها مساء الخميس، للتخفيف عن الطلاب في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.




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