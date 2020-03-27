احتجاز اكثر من 6 آلاف شخص في الارجنتين لانتهاك قواعد الحجر الصحي

احتجزت قوات الأمن الأرجنتينية أكثر من 6 آلاف شخص منذ أن تم فرض قيود واسعة النطاق على الحركة الشخصية في محاولة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان للرئاسة الرجنتينية يوم الخميس أنه تم توجيه تهم جنائية ضد 6 آلاف و191 شخصا فى أنحاء البلاد.

وتابع البيان أن الشرطة قالت إنها صادرت 938 مركبة، كما تم إعادة أكثر من 200 ألف شخص إلى منازلهم خلال التفتيش حيث لم يكن مصرح لهم بالتنقل بحرية خارج منازلهم.

وحتى الآن، أصيب 503 أشخاص في الأرجنتين بفيروس كورونا المستجد وتوفي تسعة.

وقررت الحكومة إغلاق البلاد، من أجل ابطاء انتشار الفيروس، حيث لا يُسمح للأشخاص في جميع أنحاء البلاد بمغادرة منازلهم حتى 31 مارس الجاري.

ويُسمح فقط بالتوجه لمحلات البقالة والصيدليات القريبة، على الرغم من إعفاء العمال الأساسيين من حظر التجول.

ويشمل الاعفاء الأطباء والممرضات وضباط الشرطة وعمال المحلات والعاملين بالصيدليات واللوجستيات والموظفين في الصناعات الغذائية والدوائية والبترولية.