روما: الأزمة الأوكرانية ستقلص صادرات إيطاليا إلى روسيا بنسبة 15%

توقع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أن تقلص الحرب الروسية - الأوكرانية، صادرات بلاده إلى الاتحاد الروسي بنسبة 15%.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية آكي في نسختها العربية، عن دي مايو قوله في تصريحات متلفزة، إن تكلفة الهجمات العسكرية التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا، وليس العقوبات، سيكون لها تبعات سلبية على الاقتصاد الإيطالي والأوروبي.

وأشار وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، إلى أن صادرات بلاده إلى روسيا يبلغ حجمها 7 مليارات يورو كحد أقصى، حيث من المتوقع أن تتضرر تلك الكمية بسبب الحرب بنسبة 15%، مشيرًا إلى أن إجمالي الصادرات الإيطالية بلغ 500 مليار يورو في العام الماضي.