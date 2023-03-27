تعيين رئيس جديد للإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي

أصدر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، قرارًا بتكليف الدكتور ماجد موسى رئيسًا للإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي، وفقا لبيان صادر عن مصلحة الجمارك.



كان ماجد موسى، قد بدأ عمله مأمور جمرك بالمطار منذ حوالي ٢٨ عامًا، ثم رئيس قسم ثم مدير إدارة حركة، ثم مدير إدارة إلى أن تم ندبه مديرًا عامًا لجمارك مبني الركاب رقم ٢، في منتصف عام ٢٠٢٠، ومديرًا عامًا لجمارك مبني الركاب رقم ٣ في مايو الماضي.



وفي عام ٢٠١٤ نال "موسى" درجة الماجستير في التجارة الدولية من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ثم درجة الدكتوراة في إدارة الأعمال من كلية التجارة جامعة حلوان عام ٢٠١٩.



وتضمن القرار تكليف محمد خضري مدير عام المناطق الحرة، للعمل رئيسًا للإدارة المركزية لجمارك القاهرة، بعدما اكتسب العديد من الخبرات خلال عمله بالمنافذ الجمركية بالسويس والأدبية وسفاجا والسخنة وقرية البضائع، ونجح في ضبط العديد من المخالفات وتحرير المحاضر الجمركية، وشارك في وضع آلية للتخلص من مخلفات المشروعات الصناعية بالمناطق الحرة، وأسهم في حل مشاكل المستثمرين ومثلّ وزارة المالية بالمجالس النيابية.



كما تضمن القرار تكليف أحمد جاب الله مدير عام الإدارة العامة لمتابعة الإعفاءات، للعمل رئيسًا للإدارة المركزية للإعفاءات والنظم الخاصة، بعدما تم ندبه لإدارة الإعفاءات منذ عام ٢٠١٩، ومثلّ وزارة المالية بالمجالس النيابية، ومجلس الوزراء، ووزارة التضامن الاجتماعي بشأن قانون ١٠ لسنة ٢٠١٨ الخاص بالأشخاص ذي الإعاقة، وفي وزارة الخارجية، فيما يتعلق بالإعفاءات الدبلوماسية وإدارة الإفراج المؤقت.



وتضمن القرار أيضًا تكليف صبحي حلمي، رئيسًا للوحدة المركزية للسماح المؤقت، ونعيم شلبي رئيسًا للإدارة المركزية للتفتيش العام، ومحمد يوسف ضيف رئيسًا للإدارة المركزية للخدمات الإدارية، السيد عيسى الصاوي رئيسًا للإدارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقة الشمالية والغربية، ورمضان عيسوي رئيسًا للإدارة المركزية للتحكيم.