 جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا ويعتقل أحد الفلسطينيين - بوابة الشروق
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جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا ويعتقل أحد الفلسطينيين

وكالات:
نشر في: الإثنين 27 مارس 2023 - 5:35 م | آخر تحديث: الإثنين 27 مارس 2023 - 5:35 م

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا بالضفة الغربية، ما أسفر عن اندلاع اشتباكات مسلحة مع الشبان الفلسطينيين.

وأفاد شهود عيان، بمحاصرة جيش الاحتلال لأحد المنازل في المخيم، وبأنها "اعتقلت والد الشهيدين رأفت وإبراهيم المقيطي، عقب مداهمة منزله في المخيم".

وأصيب طفل بالرصاص في ساقه، جراء إطلاق الاحتلال للرصاص وقنابل الغاز صوب المواطنين ومنازلهم، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وذكرت مصادر محلية لوكالة "صفا" أن "الاحتلال خاصة متخفية في باص باللون الأبيض، يحمل لوحة تسجيل فلسطينية داهمت منزل الشهيدين، عقب ذلك اقتحمت جيبات عسكرية المخيم وحاصرته".

ومن جانبها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باقتحام كتيبة من الجيش الإسرائيلي مخيم عقبة جبر لاعتقال أحد "المطلوبين"، وأن اشتباكات مسلحة اندلعت بينهم وبين شبان المخيم.

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