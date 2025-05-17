لقد طارد النجم الأمريكي توم كروز، الأشرار حول العالم، ضمن أحداث 7 أجزاء حتى الآن من سلسلة أفلام "مهمة مستحيلة"، حيث جسد دور العميل الخاص "إيثان هانت" الذي يبدو أن الجمهور لا يزال يترقب المزيد.

واقتحم العميل -ضمن أحداث سلسلة الأفلام الشيقة - مقر وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، وتنقل في أنحاء باريس على متن دراجة نارية، كما تدلى من فوق طائرة محلقة في السماء، وتسلق الواجهة الخارجية لبرج خليفة الشاهق الارتفاع في دبي.

- والسؤال الآن، هل مازال هناك أي مشاهد خطرة لم يقم بها كروز "62 عاما" بعد؟.

الآن، وبعد مرور نحو 30 عاما، قرر العميل "إيثان هانت" اعتزاله، من خلال فيلم "مهمة مستحيلة - الحساب النهائي"، وهو الجزء الثامن من سلسلة أفلام الحركة والإثارة، والذي يمثل الخاتمة الكبرى لمشواره المهني.

ومن جانبه، قال الممثل البريطاني سيمون بيج "55 عاما" لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن لديه "مشاعر متباينة" حيث إنه يشارك في سلسلة الأفلام الشهيرة منذ 20 عاما، ويجسد في هذا الفيلم دور بنجي، زميل إيثان هانت، للمرة السادسة.

وقال: "أنا راض جدا.. أشعر بأنها خاتمة مكتملة على نحو رائع لرحلة بدأت قبل 10 أعوام من انضمامي إلى سلسلة الأفلام.. ولكنها محزنة أيضا".

- تكملة مباشرة لفيلم مهمة مستحيلة - الحساب الميت

يبدأ الجزء الأحدث من سلسلة أفلام "مهمة مستحيلة"، للمخرج كريستوفر ماكواري، من حيث انتهى الجزء السابع، "مهمة مستحيلة - الحساب الميت"، الذي تم طرحه في دور العرض عام 2023، وشهد صراع إيثان هانت مع خصم غير بشري، بينما يسعى كيان من الذكاء الاصطناعي يعرف باسم "إنتيتي" للسيطرة على العالم.

وقام جابرييل الغامض (الذي يجسد دوره الممثل الأمريكي إيساي موراليس "62 عاما")، الذي كان قد قتل حبيبة هانت في الماضي، بمساعدة الذكاء الاصطناعي، ويحاول هانت وفريقه - الذي يضمّ المخترق لوثر (الذي يجسد دوره الممثل الأمريكي فينج راميز "66 عاما") واللصة المحترفة جريس (التي تجسد دورها الممثلة البريطانية الأمريكية هايلي أتويل "43 عاما") - الحصول على مفتاح غامض للوصول إلى الكود المصدري الذي يمكنه وقف الكيان.

وتستمر القصة، بوتيرة متسارعة في "الحساب النهائي"، حيث يوجد الكود المصدري في غواصة روسية غارقة تحمل اسم "سيفاستوبول"، لا يعرف أحد مكانها، لكن يتعين على هانت العثور عليها أثناء مطاردته هو شخصيا، وإلى جانب جابرييل، تسعى عدة قوى عالمية للحصول على المفتاح.

ويعتبر إيثان هانت في الجزء الأخير، بطلا يحقق إنجازات خارقة فيما يفترض أن تكون مهمته الأخيرة، وذلك أكثر من جميع الأفلام السابقة، ورغم أن فيلم "الحساب النهائي" يضم عددا أقل من مشاهد الحركة السريعة، فإنه لا يقل إثارة عن الأجزاء السابقة.

وتتصاعد حدة التوترات في حطام الغواصة، كما تعد المنازلة على متن الطائرة، التي تم تصويرها - كالمعتاد - في الحياة الواقعية دون الإستعانة بصور منشأة بواسطة الحاسوب؛ تجسيدا لمتعة بصرية مناسبة لعشاق الحركة والإثارة.

ورغم أن مدة فيلم "المهمة المستحيلة: الحساب النهائي" تقترب من 3 ساعات، ليس هناك أي مبالغة أو تطويل في أحداثه، ويعد الفيلم أكثر قتامة ودراماتيكية وعاطفية، بالمقارنة مع الأفلام الأخرى.

ومن الواضح أن الممثلة الفرنسية بوم كليمينتيف "39 عاما"، التي أثبتت جدارة موهبتها الكوميدية في فيلم "حراس المجرة"، تستمتع بتجسيد دور واحدة من أكثر الشخصيات حيوية في سلسلة أفلام الحركة والإثارة.

وعن إشادة الجميع بقائد العمل توم كروز، قالت كليمينتيف، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إنه فريد من نوعه، يجعل من يقف أمامه أفضل في كل الأحوال، ومن الكثير من النواحي.

وتابعت هايلي أتويل، عن كروز: "إنه أكثر شخص متفان ومجتهد التقيت به في حياتي.. إنه يكرس حياته لإمتاع الجمهور والتعلم من كل شيء قدمه من قبل، ولتطوير نفسه في المرة المقبلة. إنه أمر ملهم ومؤثر".