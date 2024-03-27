حسام حسن يعادل انطلاقة شوقي غريب وإيهاب جلال مع منتخب مصر

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اختتم منتخب مصر معسكره الأول تحت قيادة المدرب حسام حسن، بعد المشاركة في بطولة كأس العاصمة الإدارية التي استضافتها مدينة القاهرة خلال الفترة بين 22 و 26 مارس الجاري.

وكان حسام حسن قد تولى القيادة الفنية لمنتخب مصر في شهر فبراير الماضي، بعد إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا عقب توديع الفراعنة منافسات كأس أمم إفريقيا من الدور ثمن النهائي.

وقاد حسام حسن المنتخب المصري في مباراتين خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس الجاري، حيث فاز على نظيره النيوزيلندي بهدف نظيف فيما خسر أمام كرواتيا بنتيجة 4 - 2.

وبتلك النتيجة، عادل حسام حسن انطلاقة المدربين شوقي غريب وإيهاب جلال مع المنتخب المصري، حينما تولا القيادة الفنية للفراعنة في عامي 2014 و2022 على الترتيب.

وافتتح شوقي غريب مبارياته مع المنتخب المصري حينذاك بالفوز على البوسنة والهرسك بثنائية نظيفة، قبل أن يخسر مباراته الثانية أمام منتخب تشيلي بثلاثة أهداف لهدفين.

بينما تغلب إيهاب جلال في مباراته الأولى مع الفراعنة على المنتخب الغيني بهدف نظيف، قبل أن يتعرض للخسارة في المباراة الثانية أمام منتخب إثيوبيا بهدفين دون رد.