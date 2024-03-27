الفنان أحمد فهيم: شخصيتي بمسلسل «فراولة» كوميدية منذ اللحظة الأولى

قال الفنان أحمد فهيم، إن مسلسل «فراولة» الذي يشارك في بطولته مع الفنانة نيللي كريم يدور في إطار كوميدي، وذلك بعد عرض أولى حلقاته الثلاثاء.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني المذاع عبر شاشة القناة «الاولى» بالتلفزيون المصري مساء الثلاثاء، أن المسلسل «دمه خفيف» ويهدف إلى تقديم محتوى كوميدي للمشاهد خلال النصف الثاني من دراما شهر رمضان.
وأوضح أن المسلسل يتكون من 15 حلقة، لافتا إلى مشاركة ممثل صيني يعيش في مصر منذ 22 عامًا ويتكلم العربية بطلاقة، قائلا:«بيتكلم عربي لبلب أحسن مننا».
وذكر «فهيم» أن دوافع الكوميديا في دوره بمسلسل «جعفر العمدة» رمضان الماضي كانت نابعة من السيناريو وشخصية «سيد العمدة» وردود أفعاله واتخاذه للقرارات بشكل متسرع.
وأضاف أن شخصية مسلسل رمضان الجاري كوميدية منذ اللحظة الأول بينما كانت شخصية مسلسل «جعفر العمدة» درامية تتخللها مواقف كوميدية.