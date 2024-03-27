الفنان أحمد فهيم: شخصيتي بمسلسل «فراولة» كوميدية منذ اللحظة الأولى

قال الفنان أحمد فهيم، إن مسلسل «فراولة» الذي يشارك في بطولته مع الفنانة نيللي كريم يدور في إطار كوميدي، ‏وذلك بعد عرض أولى حلقاته الثلاثاء. ‏

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني المذاع عبر شاشة القناة «الاولى» ‏بالتلفزيون المصري مساء الثلاثاء، أن المسلسل «دمه خفيف» ويهدف إلى تقديم محتوى كوميدي للمشاهد خلال ‏النصف الثاني من دراما شهر رمضان‎.‎

وأوضح أن المسلسل يتكون من 15 حلقة، لافتا إلى مشاركة ممثل صيني يعيش في مصر منذ 22 عامًا ويتكلم ‏العربية بطلاقة، قائلا:«بيتكلم عربي لبلب أحسن مننا».‏

وذكر «فهيم» أن دوافع الكوميديا في دوره بمسلسل «جعفر العمدة» رمضان الماضي كانت نابعة من السيناريو ‏وشخصية «سيد العمدة» وردود أفعاله واتخاذه للقرارات بشكل متسرع‎.‎

وأضاف أن شخصية مسلسل رمضان الجاري كوميدية منذ اللحظة الأول بينما كانت شخصية مسلسل «جعفر ‏العمدة» درامية تتخللها مواقف كوميدية.‏