 صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس ووسط إسرائيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس ووسط إسرائيل

هديل هلال
نشر في: الخميس 27 مارس 2025 - 1:32 م | آخر تحديث: الخميس 27 مارس 2025 - 1:32 م

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن صفارات الإنذار دوت في مناطق تل أبيب والقدس ووسط إسرائيل.

وبحسب ما نشره موقع «يديعوت أحرنوت»، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار تم تفعيلها في جميع أنحاء البلاد عقب إطلاق صاروخ من اليمن.

وأشار إلى أن الشرطة «تجري عمليات مسح لتحديد المناطق التي سقطت فيها شظايا الصاروخ».

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام مقربة من الحوثيين في اليمن، بأن سلسلة غارات أمريكية استهدفت مناطق عدة في محافظة صنعاء.

وذكرت قناة «المسيرة» المرتبطة بالحوثيين، بأن 4 غارات أمريكية استهدفت مقطعاً للأحجار في منطقة العرقوب بمديرية خولان، في محافظة صنعاء، مضيفة أن هذه الغارات قتلت شخصين، فيما أصيب شخصين آخرين.

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