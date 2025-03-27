قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن المهر من أساسيات الزواج، مشددًا في الوقت نفسه، على ضرورة عدم المغالاة في قيمته.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «نور الدين والدنيا»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، اليوم الخميس: «مفيش حاجة اسمها تتجوز من غير مهر دي بلطجة ممنوعة، أنت تبني أسرة لازم يكون لها مكان وأدوات».

وأشار إلى أن المقبلين على الزواج عليهم ألا يبالغوا في قيمة الشقة وإيجارها وتأثيثها، مضيفًا: «ممكن تتجوز بـ100 ألف وممكن تتجوز بـ100 مليون، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلو كلفت نفسك ما لا تطيق ستعيشون تعساء».

وبسؤاله عن سبب إباحة الله زواج المسلم من المسيحية فيما حرم زواج المسلمة من المسيحي، أوضح أنها من العوامل التي أدت إلى انتشار الإسلام دون سيف أو إكراه.

واستشهد بزواج المسلمين من أهل الكتاب عندما دخلوا إلى مصر، الأمر الذي أدى إلى انتشار الإسلام بصورة أكبر في الدولة.