حرص اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، على زيارة مصابي غرق غواصة السندباد، التي تعرضت للغرق صباح اليوم الخميس، التي كانت تقل على متنها 45 سائحًا، بالإضافة إلى الطاقم المصري، مما تسبّب في وقوع وفيات ومصابين من جنسيات مختلفة، للاطمئنان على صحة وسلامة جميع الركاب.

وكشف محافظ البحر الأحمر، أن البداية كانت عندما ورد بلاغ لغرفة عمليات المحافظة، يفيد بتعرض غواصة سياحية للغرق في المرسى المخصص لها أمام إحدى الفنادق الشهيرة بالغردقة، وكان على متنها 50 راكبًا من جنسيات مختلفة، (5 مصري طاقم الغواصة، 45 من جنسيات مختلفة ما بين روسي وهندي ونرويجي وسويدي).

وجرى إخطار غرفة عمليات الإسعاف والجهات المختصة التي وصلت لمكان الحادث، ونجحت جهود الجهات المعنية في نقل 29 مصابًا إلى المستشفيات منهم 6 حالات وفاة منّ الأجانب (روس الجنسية)، وعودة باقي الناجين إلى فنادق إقامتهم بعد تحسن حالتهم الصحية، ولا يوجد مفقودين.

وفي هذا السياق، أشاد بسرعة تحرك وجهود كل الجهات المعنية، لافتاً إلى مشاركة نحو 21 سيارة إسعاف في تقديم الإسعافات الأولية للركاب فور إنقاذهم.

وتابع: "حرصت على الاستماع إلى المصابين عقب إنقاذهم ووجهت بتقديم كل أوجه الرعاية الطبية لهم، حيث جرى نقل المصابين إلى 5 مستشفيات (الغردقة العام - المصري الخاصة - الكوثر الخاصة - رويال الخاصة - الأصيل الخاصة)، وقمت بزيارتهم والاطمئنان عليهم، حيث تنوعت الإصابات بين جروح وكدمات وسحجات وضيق تنفس، ويوجد 4 حالات في العناية المركزة حالتهم خطرة".

ووجه اللواء عمرو حنفي، بمواصلة التنسيق والتواصل مع كل السفارات والقنصليات والجهات المعنية، لتقديم كل التسهيلات ولاستخراج جميع الأوراق المطلوبة للركاب، مشيداً بجهود فرق الإنقاذ التي أنجزت مهمتها في وقت قياسي.

فيما نفذ محافظ البحر الأحمر، عددًا من اللفتات الإنسانية خلال زيارته للمصابين، أبرزها الاستجابة لطلب سائحة هندية طفلتها مصابة كانت تريد الاطمئنان على حالتها الصحية، حيث حرص على اصطحابها والدخول معها في غرفة الرعاية المركزة للاطمئنان على ابنتها، والتأكد من تقديم كل أوجه الرعاية الصحية.

كما تابع محافظ البحر الأحمر، الحادث منذ اللحظة الأولى لوقوعه، موجهًا بتشكيل غرفة عمليات من مختلف الجهات المعنية.

وأكد المحافظ، أنه راجع الموقف الفني للغواصة، وتبين أن الغواصة ترخيصها سارٍ وقائد الطاقم حاصل على الشهادات العلمية المطلوبة من أكاديمية العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، موضحًا أن الغواصة يمتلكها مصري الجنسية، لافتا إلى استمرار عمليات التحقيق من قبل الجهات المعنية مع طاقم المركب لمعرفة أسباب الحادث.



