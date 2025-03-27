وزير المالية السوداني: تفاهمات مع السعودية بشأن مبادرة إعمار بلادنا

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نقلت قناة "الشرق" السعودية عن وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، قوله إن "هنالك تفاهمات بين الجانبين السوداني والسعودي بشأن مبادرة المملكة لإعادة إعمار السودان"، مشيرا إلى أن الوفدين السوداني والسعودي ناقشا الأولويات العاجلة لاستئناف الحياة الطبيعية في السودان.

ووصل إلى السودان، يوم الثلاثاء، وفد سعودي يضم ممثلين عن وزارة الخارجية وصندوق التنمية السعودي ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك في زيارة رسمية تستغرق يومين، بحسب قناة العربية الحدث.

ووفقاً لوكالة السودان للأنباء، كان مقرراً أن يلتقي الوفد بعدد من المسئولين في وزارة الخارجية ووزارات القطاع الاقتصادي لبحث المشروعات العاجلة التي يحتاجها السودان خلال الفترة المقبلة.

وأمس الأربعاء، أعلن قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان من داخل القصر الجمهوري أن "الخرطوم حرة".

وحط البرهان بطائرته الخاصة داخل مطار الخرطوم لأول مرة منذ اندلاع الحرب مع ميليشيات الدعم السريع.

وأكد الجيش السوداني سيطرته على معسكر طيبة، آخر قواعد الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم، وفقاً لقناة العربية الإخبارية.

يأتي ذلك فيما أعلن قائد عمليات الخرطوم اللواء عبد الرحمن البيلاوي أن قواته سيطرت على مطار الخرطوم الدولي.