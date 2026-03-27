اليابان تطرح احتمال التدخل لمواجهة تراجع قيمة الين

صرحت وزيرة المالية اليابانية بأن طوكيو قد تتخذ "إجراءات جريئة" لمواجهة ضعف قيمة الين.

وردا على سؤال بشأن ضعف قيمة الين، قالت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما إن هذه المسألة "تتعلق باتخاذ رد فعل حاسم، بما في ذلك القيام بخطوات جريئة".

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي بلغت فيه قيمة الين 70ر159 ين للدولار، علما بأن الحكومة اليابانية كانت قد تدخلت آخر مرة في سعر الصرف عندما بلغت قيمة الين 160 ين للدولار.

وأشارت كاتاياما إلى عمليات المضاربة الناجمة عن التطورات في أسواق النفط، ونقلت وكالة بلومبرج عن وزيرة المالية اليابانية قولها إنها لا تراقب أسعار العملات فحسب، بل تراقب السوق الأوسع بما في ذلك اسعار السلع.

ونقلت بلومبرج عن مصادر مطلعة قولها إن وزارة المالية اليابانية طرحت في وقت سابق هذا الأسبوع استفسارات على المشاركين في السوق بشأن احتمال التدخل في أسعار العقود الأجلة للنفط.