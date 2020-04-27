حزب العمل الإسرائيلي يصوت على الاندماج مع حزب تيار الوسط أزرق أبيض

صوت حوالي 3800 من الأعضاء الذين يتمتعون بحق التصويت بحزب العمل الإسرائيلي الذي ينتمي إلى تيار يسار الوسط، أمس الأحد، على الاندماج مع تحالف أزرق أبيض الذى يمثل تيار الوسط الذي يقوده قائد الجيش السابق بيني جانتس.

وبموجب اتفاقية وقعها مع جانتس زعيم حزب العمل عمير بيرتس، سيصبح بيرتس وزيرا للاقتصاد في حكومة الوحدة الطارئة التي اتفق جانتس ورئيس الوزراء المؤقت بنيامين نتنياهو على تشكيلها.

وسيصبح النائب عن حزب العمل ايتسيك شمولي وزيرا للرعاية الاجتماعية.

وكان بيرتس قد قال في أغسطس الماضي إنه حلق شاربه الشهير حتى يتمكن الإسرائيليون من "قراءة شفتي"، لتأكيد تعهد بأنه لن يخدم مطلقا في حكومة مع نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

ولكنه مثل جانتس، برر بيرتس كسر وعده الانتخابي بالقول إن إسرائيل بحاجة إلى حكومة وحدة وطنية موسعة للتعامل مع تفشي فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية الحادة الناجمة عنه.

وقال بيرتس مساء الأحد: "نحن لا ننضم إلى حكومة يمينية .. بل ننضم إلى حكومة وحدة متوازنة بالتناوب".

وأضاف بيرتس (68 عاما) أن "تعاونه الاستراتيجي" مع جانتس سوف يستعيد وضع حزب العمل كحزب سياسي رائد في إسرائيل وبإمكانه إحداث تأثير.

وكان جانتس ونتنياهو قد وقعا يوم الاثنين الماضي على اتفاق للتحالف طال انتظاره، لينهيا بذلك أزمة سياسية استمرت 16 شهرا في إسرائيل كانت قد شهدت ثلاث عمليات انتخابات برلمانية متعاقبة، كان آخرها في 2 آذار/مارس، وانتهت جميعها بشكل غير حاسم.