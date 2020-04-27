 الأردن يمدد تعطيل العمل لمعظم مؤسسات القطاع العام - بوابة الشروق
الإثنين 27 أبريل 2020 1:06 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

الأردن يمدد تعطيل العمل لمعظم مؤسسات القطاع العام

علم الأردن
علم الأردن
عمان - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 27 أبريل 2020 - 12:13 ص | آخر تحديث : الإثنين 27 أبريل 2020 - 12:13 ص

قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة أمس الأحد، إن الأردن مدد تعطيل العمل لمعظم مؤسسات القطاع العام طوال شهر رمضان الذي ينتهي في 23 مايو المقبل، وذلك في إطار جهود الحد من تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك في بيان عبر البريد الالكتروني حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

ونقلت بلومبرج عن العضايلة قوله إن بعض الوزارات والهيئات الرسمية سوف تستأنف عملها الأسبوع المقبل بعدد بسيط للغاية من موظفيها.

وقال الوزير إنه ستستأنف حركة النقل العام فقط لأولئك الذين لديهم تصاريح، حيث ستظل البلاد في حظر تجوال.

قال العضايلة إن عدد حالات الإصابة بفيروس كوروبا وصل إلى 447 حالة حتى أمس الأحد.

وسيتم فتح المزيد من الأعمال اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وفرض الأردن حظر تجوال في 21 مارس ومنع التنقل بين المدن وسمح للعامة بالتسوق لساعات محددة كل يوم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك