الأردن يمدد تعطيل العمل لمعظم مؤسسات القطاع العام

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قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة أمس الأحد، إن الأردن مدد تعطيل العمل لمعظم مؤسسات القطاع العام طوال شهر رمضان الذي ينتهي في 23 مايو المقبل، وذلك في إطار جهود الحد من تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك في بيان عبر البريد الالكتروني حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

ونقلت بلومبرج عن العضايلة قوله إن بعض الوزارات والهيئات الرسمية سوف تستأنف عملها الأسبوع المقبل بعدد بسيط للغاية من موظفيها.

وقال الوزير إنه ستستأنف حركة النقل العام فقط لأولئك الذين لديهم تصاريح، حيث ستظل البلاد في حظر تجوال.

قال العضايلة إن عدد حالات الإصابة بفيروس كوروبا وصل إلى 447 حالة حتى أمس الأحد.

وسيتم فتح المزيد من الأعمال اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وفرض الأردن حظر تجوال في 21 مارس ومنع التنقل بين المدن وسمح للعامة بالتسوق لساعات محددة كل يوم.