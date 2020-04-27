الخارجية: استئناف العمل بمكاتب التصديقات التابعة للوزارة بمختلف المحافظات

أعلن السفير ياسر هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، اليوم الإثنين أنه تم استئناف العمل بمكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية والواقعة بمختلف المحافظات اعتباراً من يوم أمس الأحد ٢٦ أبريل الجاري.

يأتي ذلك في ضوء قرارات مجلس الوزراء الصادرة يوم ٢٣ أبريل الجاري بشأن إعادة التشغيل الجزئي لبعض الجهات الحكومية الرئيسية التي تقدم خدمات محددة للسادة المواطنين.

وأوضح مساعد الوزير أن القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة للتيسير على المواطنين وتمكينهم من الحصول على الخدمات الحكومية الضرورية دون الإخلال بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.