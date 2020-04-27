مقتل وإصابة 6 مدنيين جراء العدوان الإسرائيلي على بلدتي الحجيرة والعادلية بريف دمشق

قال محافظ مدينة القنيطرة السورية همام ديبات، إن العدو الإسرائيلي استهدف منازل المدنيين في بلدتي الحجيرة والعادلية بريف دمشق، ما أسفر عن استشهاد مدنيين (رجل وزوجته) وإصابة 3 آخرين بينهم طفل بجروح متفاوتة الخطورة، وتم إسعاف المصابين إلى المشفى فيما استشهدت امرأة في منطقة العادلية جراء العدوان.

وأوضح المحافظ - في تصريح خلال تفقده أضرار العدوان في الحجيرة وأوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" - أن العدو الإسرائيلي استهدف سكان الحجيرة وهم من أهالي الجولان السوري المحتل الذين تعرضوا لاعتداءات المجموعات الإرهابية سابقاً، مشيرًا إلى أن سوريا تواجه عدوانًا إسرائيليًا بعد حربها ضد وكلاء هذا العدو من المجموعات الإرهابية.

وأشار إلى أن المحافظة ستقدم المساعدة اللازمة والتعويض لإعادة ما تم تدميره نتيجة العدوان.